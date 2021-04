Kështu e festoi ditëlindjen e 26-të, Gigi Hadid

Dhe Gigi Hadid dukej e shkëlqyer të premten, kur u pa me partnerin, Zayn Malik dhe anëtarët e famshëm të familjes ndërsa festonin ditëlindjen e saj të 26-të në New York City, transmeton lajmi.net.

Modelja kishte veshur një ansambël të livandës e përbërë nga një bluzë e sipërme me mëngë të mbyllura dhe pantallona të ndezura.

Pjesa më e lartë e bukuroshes shfaqi qepje si korset nën bustin e saj. Veshja në modë gjithashtu kishte rripa të varur nga përpara dhe nga pas ishte e hapur në pjesën e pasme.

Gigi hapi gishtat e shenjës së paqes ndërsa ecte, duke hyrë në festën e saj të ditëlindjes në lagjen NoHo të Manhatanit.

Flokët e saj të gjatë ngjyrë kafe ishin poshtë, dhe kishte dy gërsheta zbukurues të bukur, të cilat vareshin në të dy anët e fytyrës.

Ajo vendosi disa gjerdanë dhe varëse të rënda rreth qafës së saj dhe gjithashtu kishte një byzylyk bardh e zi. Gigi gjithashtu u aksesua me disa unaza.

Hadid eci me këmbë në çizme lëkure të bardha me thembra. Shoqërues i saj, Zayn Malik veshi një pallto të guximshme dhe këmishë të bardhë, së bashku me pantallona të zeza të zeza dhe çizme pune.

Anët e rruar të modelit të flokëve treguan tatuazhet e tij të mrekullueshëm të kafkës.

Malik kishte veshur një maskë të zezë, ndërsa partnerja e tij e dashur prej gjashtë vjetësh një të bardhë.

Një tipar argëtues ishte një kamion ushqimi me djathë Gorilla i vendosur në mbrëmje, në mënyrë që të ftuarit të dilnin jashtë dhe të hanin në kohën e lirë.

Zayn dhe Gigi u përqafuan krah për krah ndërsa urdhëronin dhe prisnin për ushqimin e tyre./Lajmi.net/