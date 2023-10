Kështu duket sot e dashura më e famshme e Ronaldos, e cila dyshohej se po e tradhtonte me shokun e ekipit Futbollisti legjendar brazilian Luis Nazario de Lima Ronaldo ka hyrë së fundmi në martesën e tij të tretë dhe kështu ka kurorëzuar lidhjen e tij shtatëvjeçare me modelen Selina Lox. Ai la pas një jetë të shthurur, e cila padyshim u qetësua pasi marrëdhënia me Celine u bë më serioze, shkruan lajmi.net. Martesa e tij…