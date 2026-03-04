Këshilltarja e Presidentes kritikon LVV-në: Po e përdorin Vjosa Osmanin vetëm për të legjitimuar kandidaturën e Glauk Konjufcës
Learta Hollaj nga zyra e Presidentes ka reaguar ashpër ndaj qasjes së Lëvizjes Vetëvendosje në procesin e zgjedhjes së Presidentit, duke theksuar se institucionet e shtetit nuk mund të përdoren si mjet politik.
Në një postim, Hollaj ka theksuar se kjo nuk është çështje e thjeshtë aritmetike apo proceduriale, por një temë që prek thelbin e përgjegjësisë institucionale dhe respektimin e rendit kushtetues, raporton lajmi.net
Ajo shton se veprimet e tilla duhet të trajtohen me maturi politike dhe ndjeshmëri ndaj interesit publik, jo përmes kalkulimeve të ulëta politike.
“Nëse dikujt i thoni eja vetëm sa për formalitet, bëhu kundërkandidate e z. Glauk Konjufca, vetëm për numër, dhe pastaj fajësojmë opozitën për zgjedhje, a ka më turp? Presidentes nuk i keni ofruar asnjë votë për t’u rizgjedhur, por i keni kërkuar të bëhet formalitet e numër për manipulime të tilla. Ne nuk i trajtojmë institucionet e shtetit ashtu!” ka shkruar Hollaj.
