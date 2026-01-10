Këshilli i Sigurimit i OKB-së mbledhje urgjente të hënën për Ukrainën
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një mbledhje emergjente ditën e hënë, më 12 janar pas kërkesës së Ukrainës.
Sipas ministrit të Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha, kërkesa e Kievit vjen pas sulmeve të fundit ruse në Ukrainë, përfshirë përdorimin e një rakete balistike me rreze të mesme të quajtur Oreshnik e cila u përdor kundër rajonit të Lviv-it (pranë kufirit me Poloninë, anëtare të BE-së dhe NATO-s).
Sybiha tha në postimin e tij në platformën X se Rusia ka shkelur hapur Kartën e OKB-së me këto sulme, duke minuar sigurinë ndërkombëtare dhe përpjekjet për paqe nga SHBA-të, vendet evropiane dhe partnerët e tjerë.
Ai bëri thirrje për unitet në Këshillin e Sigurimit për të kërkuar: ndalimin e menjëhershëm të agresionit, mbrojtjen e civilëve, mbështetje të vazhdueshme për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
Gjithashtu, ai theksoi nevojën për presion më të madh mbi Rusinë, duke përfshirë masa kundër flotës së tankerëve rusë, të ardhurave nga nafta, skemave financiare dhe aseteve të saj, si dhe për llogaridhënie për këto veprime.
Rusia pretendon se sulmi me Oreshnik erdhi si përgjigje ndaj sulmit ukrainas me dronë më 29 dhjetor 2025 në një rezidencë të presidentit Putin në rajonin e Novgorod-it (Valdai). Rusia e ka përdorur këtë raketë për herë të dytë që nga fillimi i luftës.
Ukraina mohon kategorikisht çdo sulm në rezidencën e Putin-it, duke e quajtur pretendimin rus “absurd” dhe “halucinacion”, dhe e sheh përdorimin e Oreshnik-ut si një kërcënim të madh për sigurinë evropiane dhe globale, veçanërisht pranë kufijve të NATO-s.
Mbledhja e Këshillit të Sigurimit pritet të zhvillohet rreth orës 8 pasdite dhe do të diskutojë shkeljet e Kartës së OKB-së nga Rusia, si dhe nevojën për veprime të menjëhershme ndërkombëtare për të ndalur agresionin.