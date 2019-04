Kërkohet paraburgim për personat të cilët mashtruan qytetarët me shitjen e biletave të falsifikuara

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, më 27.04.2019 ka kërkuar nga Gjykata Themelore e Prishtinës, caktimin e paraburgimit ndaj të dyshuarve R.I., dhe A.D., të cilët dyshohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprat penale “Mashtrimi”, nga neni 335 par.2 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe “Falsifikimi i dokumenteve”, nga neni 398 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Pas zbatimit të masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, me autorizim të Prokurorit të Shtetit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, kanë arritur që me sukses të identifikojnë dhe të arrestojnë dy të dyshuarit e lartcekur, në një rast të mashtrimit të qytetarëve, përmes shitjes së biletave të falsifikuara, si brenda territorit të Republikës së Kosovës, ashtu edhe jashtë saj.

Ekziston dyshimi i arsyeshëm se, duke filluar nga data 23.07.2018, e deri në momentin e arrestimit, më 26.04.2019, të dyshuarit e lartcekur, pas marrëveshjes paraprake në mes tyre për kryerjen e mashtrimit, i dyshuari R.I., si pronar i agjensioneve “Sky Travel”, “Euro Travel”, “Euro Reisen”, me seli në Pejë dhe e dyshuara A.D., si punonjëse në këtë agjension, i kanë mashtruar qytetarët përmes paraqitjes së fakteve të rreme dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm material për vete, në data të ndryshme dhe në qytete të ndryshme, duke filluar nga Prishtina, Peja, Gjilani dhe Gjakova, u kanë shitur aviobileta fiktive për fluturime jashtë Kosovës, ndërsa këto fluturime nuk janë realizuar fare, e për të cilat të dëmtuarit kanë paguar shuma të ndryshme të të hollave, ndërsa paratë e marrura nuk janë kthyer te ata asnjëherë, kështu duke u shkaktuar dëme materiale në vlera të ndryshme. Me këtë të dyshuarit R.I., dhe A.D., në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Mashtrimi”, nga neni 335 par.2 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Po ashtu, ekziston dyshimi i bazuar se, nga data 18.08.2018 dhe në vazhdimësi deri më datën e arrestimit të dyshuarit e lartcekur, me vetëdije të plotë kanë përpiluar aviobileta të falsifikuara në emër të Agjensionit turistik “Reisburo Prishtina”, me seli në Prishtinë dhe u kanë shitur këto bileta të dëmtuarve në vlerë prej 600.00 euro, në relacionin Prishtinë-Shtutgard, për datën 19.08.2018, ndërsa kur të dëmtuarit kanë tentuar të realizojnë fluturimin është vërtetuar se këto bileta i kanë blerë nga kompania “Sky Travel”, ashtu që të dyshuarit kanë vepruar njëjtë edhe më 14.12.2018. Me këtë të dyshuarit kanë kryer veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, nga neni 398 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.