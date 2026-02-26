Kërkohet drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë

Në Konsullatën e Kosovës në Nju Jork mbrëmë është mbajtur një diskutim i organizuar nga Shoqata Ulqini në bashkëpunim me Konsullatën, me temën “Gratë, Lufta dhe Lufta për Drejtësi në Republikën e Kosovës”. Ngjarjen e hapi ambasadori Blerim Reka, i cili kërkoi drejtësi ndërkombëtare për Vasfije Krasniqin dhe për rreth 20,000 shqiptare të dhunuara gjatë…

Lajme

26/02/2026 09:29

Në Konsullatën e Kosovës në Nju Jork mbrëmë është mbajtur një diskutim i organizuar nga Shoqata Ulqini në bashkëpunim me Konsullatën, me temën “Gratë, Lufta dhe Lufta për Drejtësi në Republikën e Kosovës”.

Ngjarjen e hapi ambasadori Blerim Reka, i cili kërkoi drejtësi ndërkombëtare për Vasfije Krasniqin dhe për rreth 20,000 shqiptare të dhunuara gjatë luftës në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e së vërtetës dhe përgjegjësisë.

“Diskutimi trajtoi krimet dhe gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë, me theks të veçantë në krimet seksuale gjatë luftës, duke vënë në pah forcën, qëndresën dhe zërin e grave të Kosovës.

Parafolëset ishin Vasfije Krasniqi Goodman, e Dërguara Speciale e Presidentes së Republikës së Kosovës dhe e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, e cila ndau dëshminë e saj të fuqishme, dhe Vera Mjeku, me reflektime mbi rëndësinë e drejtësisë dhe angazhimit institucional”, thuhet në një njoftim të kësaj konsullate.

 

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

MKRS dhe UNDP thellojnë partneritetin për projekte afatgjata në kulturë

February 26, 2026

Spiropali takon Abdixhikun: LDK ka një rol të rëndësishëm në historinë...

February 26, 2026

Pas 27-vjetësh indetifikohen mbetjet mortore të të zhdukurit nga masakra e...

February 26, 2026

10 vjet prej se Thaçi ishte zgjedhur President, Behrami: Kosovës i...

February 26, 2026

Bill e Hillary Clinton nisin sot dëshminë lidhur me Epsteinin

February 25, 2026

Barcelona dyfishon taksën e turizmit në një nga më të lartat në Evropë

Lajme të fundit

​Mediumi italian thirrje Spallettit: Zhegrova duhet të jetë...

MKRS dhe UNDP thellojnë partneritetin për projekte afatgjata në kulturë

Spiropali takon Abdixhikun: LDK ka një rol të...

Pas 27-vjetësh indetifikohen mbetjet mortore të të zhdukurit...