Kërkohet dorëheqja e kryeministrit malazez dhe Abazoviqit

“Qeveria malazeze është shërbëtore e Aleksandër Vuçiqit dhe Kishës Serbe, urdhëratë e të cilëve i zbatoni pa diskutim. Sikur ndonjëri nga demonstruesit të rezistonte në mënyrë më aktive, është e qartë se forcat e juaja të rregullta dhe ato kriminale ishin të gatshme edhe për likuidime! Kësi lloj reprezalje nuk ka pasur në Mal Zi as viteve të errëta 90-ta në kohën e pushtetit të Millosheviqit. Kryeministri Krivokapiq dhe zëvendëskryeministër Abazoviq, ju ftojmë të jepni dorëheqje të parevokueshme dhe pranoni përgjegjësinë për krimet e kryera. Ashtu do të ndaloni eskalimin e mëtutjeshëm të konfliktit që e keni shkaktuar sipas urdhrit të huaj”, thuhet mes tjerash në letrën e intelektualëve.

Ndërsa diplomatëve dhe shteteve të BE-së dhe NATO-së në Mal të Zi iu është thënë që të mos i mbyllin sytë dhe të mos heshtin ndaj presionit të cilin po e ushtron pushteti ndaj qytetarëve të tij.

“I ftojmë diplomatët e shteteve të BE dhe NATO në Malin e Zi, që mos të mbyllin sytë dhe me deklarata pa përmbajtje, të heshtin ndaj represionit të cilin po e ushtron pushteti ndaj qytetarëve të tij. Pushteti shovinist dhe nacional homogjen, dëshiron që nga Mali i Zi i qytetarëve, të krijoj një krahinë shoviniste dhe nacional homogjene të Botës serbe në të cilën nuk do të ketë vend për jo-serb. Ne këtë nuk do e pranojmë dhe nuk guxojmë ta pranojmë! Skenari i njëjtë, nën petkun e projektit të Serbisë së madhe, e ka shkatërruar Jugosllavinë dhe u përcoll me gjenocid, spastrim etnik dhe krime më të rënda të luftës pas Luftës së Dytë Botërore. Vazhdimi i realizimit të projektit të Botës serbe do sjell gjakderdhje dhe luftë, i cili nuk do të ndalet në kufijtë e Malit të Zi. Prandaj, ftojmë qeveritë dhe diplomatët e shteteve anëtare të BE dhe NATO, sikurse edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, që në mënyrë të vendosur t’i kundërvihen ringjalljes së projektit fashist të Botës serbe. Bëjeni këtë sa nuk është bërë vonë, që nesër të mos jeni të detyruar të angazhoheni edhe më shumë në eliminimin e pasojave që vazhdimi i realizimit të Botës serbe bartë mbi paqen në regjion”, thuhet në letrën e hapur.

Më poshtë sjellim letrën e plotë:

Letër e hapur që 107 intelektualë malazez, në mesin e tyre akademikë, shkrimtarë, piktorë, disanjerë, filologë, profesorë, juristë, filozofë, gazetarë …, ia dërguan Kryeministrit të Malit të Zi Krivokapiq, zëvendëskryeministrit Dritan Abazoviq dhe diplomatëve të BE dhe NATO:

Kryeministrit Krivokapiq dhe zëvendëskryeministrit Abazoviq

Me pezëm dhe mosbesim të thellë, në Cetinje kemi shikuar skena të papara të policëve të armatosur gjer në dhëmb, të cilët me urdhrin tuaj kanë shkrep shok bomba, plumbat e gomës dhe gaz lotsjellës, mbi qytetarë të cilët kanë ardhur për ta shprehur mospajtimin e tyre ndaj politikës së juaj tradhtare. Kemi shikuar xhirime dhe fotografi të qytetarëve të rrahur. Policia juaj ka gjuajtur gaz lotsjellës nëpër shtëpi dhe kopshte të cetinjasve. Gëzimin gjithëpopullor, të cilin Ju, kryeministër Krivokapiq, keni paralajmëruar në ditën e shugurimit të shërbëtorit të Vuçiqit në fronin e Shen Pietrit, është festuar me lot të qytetarëve të grumbulluar në Cetinje.

Po thonë se ju jeni prijës të një qeverie apostolike gjersa aktroni krishterët dhe demokratët. Ju jeni vetëm apostol i shefit të juaj Aleksandër Vuçiq dhe i Kishës së tij serbomadhe e cila kompetencat e veta i ushtron mbi hapësirën e imagjinuar sikur Serbi e Madhe. Ju, sipas urdhrit të tij, keni dërguar policinë që me reprezalje dhe tortura të ngulfat protestën e qytetarëve. Ju, në stilin e një sekte të dhunshme ekstremiste keni mundësuar përcjelljen e patriarkut serb Porfirie në shugurimin e mohuesit malazez Joanikije në manastirin e Cetinjës – nën mbrojtje të armëve të gjata të policisë, kriminelëve dhe terroristëve hyrjen e të cilëve në manastir kanë mundësuar shërbimet e juaja të sigurisë! A është krishtere të ngulfatën dhe rrahën qytetarët? A është demokratike që qytetarët e qetë të gjuhen me plumba të gomës? A ka vlejtur shugurimi i përfaqësuesit të politikës serbomadhe, për lotët dhe plagët e shkaktuara nga qytetarët të cilët i përfaqësoni?

Qeveria malazeze është shërbëtore e Aleksandër Vuçiqit dhe Kishës Serbe, urdhëratë e të cilëve i zbatoni pa diskutim. Sikur ndonjëri nga demonstruesit të rezistonte në mënyrë më aktive, është e qartë se forcat e juaja të rregullta dhe ato kriminale ishin të gatshme edhe për likuidime! Kësi lloj reprezalje nuk ka pasur në Mal Zi as viteve të errëta 90-ta në kohën e pushtetit të Millosheviqit.

Kryeministri Krivokapiq dhe zëvendëskryeministër Abazaviq, ju ftojmë të jepni dorëheqje të parevokueshme dhe pranoni përgjegjësinë për krimet e kryera. Ashtu do të ndaloni eskalimin e mëtutjeshëm të konfliktit që e keni shkaktuar sipas urdhrit të huaj.

I ftojmë diplomatët e shteteve të BE dhe NATO në Malin e Zi, që mos të mbyllin sytë dhe me deklarata pa përmbajtje, të heshtin ndaj represionit të cilin po e ushtron pushteti ndaj qytetarëve të tij. Pushteti shovinist dhe nacional homogjen, dëshiron që nga Mali i Zi i qytetarëve, të krijoj një krahinë shoviniste dhe nacional homogjene të Botës serbe në të cilën nuk do të ketë vend për jo-serb. Ne këtë nuk do e pranojmë dhe nuk guxojmë ta pranojmë! Skenari i njëjtë, nën petkun e projektit të Serbisë së madhe, e ka shkatërruar Jugosllavinë dhe u përcoll me gjenocid, spastrim etnik dhe krime më të rënda të luftës pas Luftës së Dytë Botërore. Vazhdimi i realizimit të projektit të Botës serbe do sjell gjakderdhje dhe luftë, i cili nuk do të ndalet në kufijtë e Malit të Zi. Prandaj, ftojmë qeveritë dhe diplomatët e shteteve anëtare të BE dhe NATO, sikurse edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, që në mënyrë të vendosur t’i kundërvihen ringjalljes së projektit fashist të Botës serbe. Bëjeni këtë sa nuk është bërë vonë, që nesër të mos jeni të detyruar të angazhoheni edhe më shumë në eliminimin e pasojave që vazhdimi i realizimit të Botës serbe bartë mbi paqen në regjion.

Ftojmë partitë opozitare që të pranojnë përgjegjësinë për gabimet e bëra sa ishin në pushtet, që me porosi të qarta dhe jo dykuptimshme të rreshtohen pranë qytetarëve, që në Kuvend të iniciojnë mosbesimin ndaj Qeverisë klero-nacionaliste dhe, që diplomatëve të huaj pa zbukurime t’i paraqesin thellësinë e humnerës në të cilën po shtyjnë Malin e Zi përfaqësuesit e Shtetit serb dhe Kishës serbe.