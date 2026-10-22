Kërkohej nga gjykata për vjedhje të pyllit, personi në Han të Elezit paguan 1200 euro dhe lirohet

Një person me inicialet F.C. është arrestuar të enjten në Han të Elezit, pasi kërkohej me urdhëresë të gjykatës për veprën penale “Vjedhje e pyllit”. Arrestimi u bë rreth orës 11:20, ndërsa personi ishte dënuar me 60 ditë burgim. Pas arrestimit, ai e ka shlyer dënimin përmes pagesës prej 1,200 eurosh, në përputhje me mundësinë…

Lajme

22/10/2026 16:24

Një person me inicialet F.C. është arrestuar të enjten në Han të Elezit, pasi kërkohej me urdhëresë të gjykatës për veprën penale “Vjedhje e pyllit”.

Arrestimi u bë rreth orës 11:20, ndërsa personi ishte dënuar me 60 ditë burgim.

Pas arrestimit, ai e ka shlyer dënimin përmes pagesës prej 1,200 eurosh, në përputhje me mundësinë e paraparë nga gjykata, dhe më pas është liruar.

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2026

Rama publikon fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit, Kurti dhe Mickoski...

October 22, 2026

Fotografia familjare në Samitin e Procesit të Berlinit: Kurti dhe Mickoski...

October 22, 2026

Ndalohen punimet në 12 objekte ndërtimi në Rahovec, shkak shkeljet e...

October 22, 2026

​Konfirmohet vdekja e pacientit të parë të prekur me virusin Shamonda...

October 22, 2026

Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik

October 22, 2026

Macron: Do të ndalojmë demonstratat që s’janë të organizuara nga sindikatat...

Lajme të fundit

Rama publikon fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit,...

​Gjiganti italian i futbolli në shitje, presidenti zbulon çmimin

Fotografia familjare në Samitin e Procesit të Berlinit:...

Ndalohen punimet në 12 objekte ndërtimi në Rahovec,...