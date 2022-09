Keq e më keq: Veprime sindikale edhe në QKUK, mjekët të mërkurën në protestë Sindikata e QKUK-së do të mbajë një protestë më 21 shtator. Protesta do të zhvillohet nën kërkesën për rritje pagash, shkruan lajmi.net. Kjo është bërë e ditur me anë të një komunikate për media nga vet kjo sindikatë. “Në mbldhjen e Këshillit Drejtues të mbajtur me dt 13.09.2022,u vendos që ditën e mërkurë me dt…