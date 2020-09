Këngëtarja ‘thumbon’ ish-partnerin për aftësitë në shtrat

Ajo ka pasur një vit me ulje-ngritje, ndarje dhe duket se do të transmetojë disa deklarata të pista në albumin e saj të ardhshëm, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Miley Cyrus po punon shumë në albumin e saj të shtatë në studio, të titulluar “She Is Miley Cyrus”, dhe The Sun raporton se atje janë të paktën disa referenca për martesën e saj të dështuar me ish-burrin Liam Hemsworth.

Këngëtarja e hitit “We Can’t Stop”, 27 vjeçe, thuhet se thumbon Liam direkt në disa vargje, duke përfshirë “Win Some, Lose Some”, në të cilën ajo këndon: ‘Nuk mund të numëroj të gjitha kohët kur jam shtirur, falë Zotit për mendimet në kokën time. ‘

“Natën e kaluar ishte gozhdë në arkivol, Zoti e di që ne tashmë kishim vdekur. Shikoj mbrapa dhe kujtesa është e përhumbur, nuk mund të besoj se e bëmë përsëri, po. Nuk mund t’i numëroj të gjitha kohët që jam shtirur, falënderoj Zotin për mendimet në kokën time”, janë vargjet e saj.

Ndërsa, mbetet e pakonfirmuar nëse “Win Some, Lose Some” do të përfshihet në listën përfundimtare të albumit të saj.

Aty janë edhe vargjet “Ti më njohet më së miri, por më lëndove keq i dashuri im. Nuk mund të shtirem më shumë”.

Ka edhe tekste të tjera, në të cilat këngëtarja i drejtohet me disa mesazhe Liam Hemsworth. /Lajmi.net/