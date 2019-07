Këngëtarja e njohur flet për jetën private: Kam fjetur me pesë burra

Këngëtarja e famshme ka treguar se me sa burra ka fjetur.

Këngëtarja e njohur ka folur lidhur me jetën e saj personale, shkruan lajmi.net.

Bëhet fjalë për Mariah Careyn e cila gjatë një interviste të fundit për Cosmopolitan ka rrëfyer për lidhjet e saj.

Ajo tregon se nuk ka pasur shumë lidhje megjithatë fansave u zbulon se me sa burra ka fjetur.

“Nuk kam pasur shumë, por kanë qenë në periudha të ndryshme. Unë kam fjetur vetëm me pesë burra në jetën time, kështu që jam paksa “e matur”, me ndershmëri, krahasuar me shumi të tjerë rreth e rrotull”, u shpreh Carey./Lajmi.net/