Këngëtari Mal Retkoceri, konkurrent në Big Brother VIP Albania 5
Banori i ri që i bashkohet shtëpisë së BBVA 5 është Mal Retkoceri, djali i këngëtares së njohur të muzikës popullore, Violeta Kukaj.
Rritja në një familje artistike i ka dhënë Malit kontakt të hershëm me muzikën dhe pasionin për artin.
Suksesi i tij publik nisi në vitin 2023, kur ai mori pjesë për herë të parë në “Festivali i Këngës” në RTSH, në edicionin e 62-të.