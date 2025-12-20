Këngëtari Mal Retkoceri, konkurrent në Big Brother VIP Albania 5

Banori i ri që i bashkohet shtëpisë së BBVA 5 është Mal Retkoceri, djali i këngëtares së njohur të muzikës popullore, Violeta Kukaj. Rritja në një familje artistike i ka dhënë Malit kontakt të hershëm me muzikën dhe pasionin për artin. Suksesi i tij publik nisi në vitin 2023, kur ai mori pjesë për herë…

20/12/2025 23:22

Rritja në një familje artistike i ka dhënë Malit kontakt të hershëm me muzikën dhe pasionin për artin.

Suksesi i tij publik nisi në vitin 2023, kur ai mori pjesë për herë të parë në “Festivali i Këngës” në RTSH, në edicionin e 62-të.

