Kënga nacionaliste për Kosovën që shoqëroi Gjokoviqin dhe Serbinë, reagon eurodeputeti gjerman

Eurodeputeti gjerman, Reinhard Butikofer ka reaguar pasi ekipi i Serbisë në tenis me në krye nacionalistin, Novak Gjokoviq hyrën në “Davis Cup” me këngë nacionaliste serbe për Kosovën.

Butikofer me anë të një postimi në platformën “X” ka qenë i ashpër ndaj këtij skandali të madh, përcjell lajmi.net.

“Jo nuk duhet ta marrim seriozisht propagandën ultranacionaliste serbe. Po, sanksionimi i Kosovës dhe qetësimi i Serbisë është një strategji madhështore. – Apo mos është e gjitha kjo ndoshta e gabuar?” – ka shkruar Butikofer.

No, we must not take Serbian ultra-nationalist propaganda seriously. Yes, we can trust Vučić. Yes, sanctioning Kosovo and appeasing Serbia is a grandiose strategy. – Or is all that possibly wrong? https://t.co/ZCO1BiCApi

— Reinhard Bütikofer (@bueti) November 23, 2023