Kendall Jenner nis fushatën e re në bashkëpunim me një markë gjermane

Ylli Keeping Up With The Kardashians, 25 vjeç, është ylli i koleksionit të kapsulave me kohë të kufizuar 72 orë me shitësin online gjerman ‘About You’, transmeton lajmi.net.

Të enjten sirena – motra e së cilës është pronarja e kozmetikës Kylie Jenner – ndau imazhe nga fushata. Në një postim ajo shfrytëzon më së miri të provokojë me një bikini portokalli ndërsa ishte në një rezidencë në Beverly Hills.

Linja do të nisë një në 25 korrik me një të dytë të planifikuar për në fund të këtij viti. ‘Zbuloni stilet e mia ekskluzive @ aboutyou. shitje duke filluar të dielën 25 Korrik, në dispozicion vetëm për 72 orë! #KENDALLforABOUTYOU’, tha e dashura e Devin Booker.

Jenner shihet nga një pishinë, duke hipur në një biçikletë dhe një skateboard dhe duke luajtur me qenin e saj Pyro në një rezidencë në Beverly Hills.

Shkrepja më e habitshme e saj është kur ajo është me një fustan të kuq mbrëmje nga një makinë./Lajmi.net/