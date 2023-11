“Kemi pak gjasa” – Gliha flet para ndeshjes kundër Zvicrës

Përzgjedhësi i Kosovës, Primozh Gliha, ka folur në një konferencë për shtyp para ndeshjes ndaj Zvicrës, sfidë e cila zhvillohet nesër në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian.

Gliha, mes tjerash ka thënë se Kosova mbetet akoma me gjasa për kualifikim në Evropian.

“Do të kemi parasysh situatën, duhet të jemi falënderues për futbollistëtët. Kemi arritur t’i fitojmë disa pikë. Kemi pak gjasa, duhet të jemi të koncentruar për ndeshjen e nesërme”, ka thënë Gliha.

Gliha gjithashtu theksoi se presioni do të jetë i madh.

“Ka qenë ndeshje e fortë dhe kështu do të jetë edhe nesër. Presioni i publikut do të jetë i lartë, do të kemi presion të madh”.