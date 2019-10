Kelmendi: Pa PDK-në nuk ka Kosovë, ne akoma nuk ja kemi nis

Përmes një postimi në Facebook, Kelmendi ka thënë se kjo parti krijoi standard të paparë deri tani në Ballkan, duke përmendur këtu pranimin e rezultatit dy orë pas përfundimit të procesit zgjedhor të 6 tetorit.

Publicisti i njohur Migjen Kelmendi shkroi gjithashtu edhe për atë se si nuk arriti të bëhet deputet.

Postimi i plotë:

Edhe ne keto zgjedhje e pame Demokracine se si veproi. Ne tane fuqine e saj.

Praptoi pushtetet, caktoi protagonistat dhe krijoi mundesi per standarde te reja.

Partia Demokratike nuk asht e humbuna e ketyne zgjedhjeve. Asht e shpetuemja e zgjedhjeve. Arriti me i ruejt 170 mije votat e veta dhe me e rrite numrin e tyne aprx. per 10 mije.

PDK caktoi nji standard te ri ne demokracine ballkanike: pranoi rezultatin mbrenda dy oresh dhe doli ne opozite. Diçka e papame dhe e paperjetueme ne Ballkan.



PDK ka shume nevoje per kete frymemarrje, per me vazhdue thellimin e reformes, per hapjen e matejme ndaj kuadrove te reja, dhe per detajimin e programit te saj per zhvillimin e Kosoves.