KEDS me punime në rrjet, këto vende do të mbesin pa rrymë KEDS ka njoftuar për punime të domosdoshme në rrjet, ku si pasojë disa zona do të mbesin përkohësisht pa furnizim me energji elektrike. Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet: 22.07.202 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Prishtinë 1. Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet: Dalja 10 kV Fshatrat 1 (kodi: 14000009) prej…