KEDS informon: Kur dhe ku do të ndërpritet energjia elektrike nesër
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike ka njoftuar se ku do të ndërpritet rryma gjatë ditës së enjte.
Sipas njoftimit, si shkak e punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit, ndërprerje do të ketë në disa zona të Ferizajt dhe Gjilanit.
Ferizaj
Nga TS 110/35/10 kV Ferizaj 1 (Bibaj) do të ndërprehet:
TR3 (J01) 110/10kV,TR 4 (H11) dhe TR 5 (H12) kodi 4000 pa tension mbesin daljet 10kV nga ora 12:00 deri 16:00
Vendet: Rrugët: Ali Hadri ,Bibaj Fshat i Vjetër, Fshat i Vjetër, Gursel e Bajram Sylejmani, Ilir Konushevci, Magj. Ferizaj-Kaçanik, Rexhep Bislimi, Rexhep Bislimi (te ura) Zejnulla Zejna, Gërlicë, Greme, Magj. Ferizaj-Kaçanik, Nikadin Rakaj, Rakaj , Varosh, KFOR Bonstel, Gama, Elektro-Heta.
Fshatrat:Varoshi, Bibaj, Sojevë, Dardani dhe Zllatar, Fshati i Vjetër, Gërlicë, Komogllavë, Magj.Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Magj. Prishtinë-Ferizaj (1 konsumatorë) dhe Varosh, Poslishtë, Sazli, Muhader, Talinoc i Muhaxherëve, Talinoc i Jerlive (një pjesë), Mirosallë dhe Rahovicë.
Arsyeja: Vendosja e kabllove TM
Gjilan
Nga NS 35/10[kV] Lladovë do të ndërprehet:
Dalja 10kV J13 Pasjan (kodi: 61066013) prej orës 11:00 deri në ora 14:00
Vendet: Fsh: Llashtic, Pasjan, Burinc, Muqi Baba
Arsyeja: Demontimi i Transformatorit TR2.