KEDS informon: Kur dhe ku do të ndërpritet energjia elektrike nesër

Lajme

18/03/2026 17:43

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike ka njoftuar se ku do të ndërpritet rryma gjatë ditës së enjte.

Sipas njoftimit, si shkak e punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit, ndërprerje do të ketë në disa zona të Ferizajt dhe Gjilanit.

Ferizaj

Nga  TS 110/35/10 kV Ferizaj 1 (Bibaj) do të ndërprehet:

TR3 (J01) 110/10kV,TR 4 (H11) dhe TR 5 (H12) kodi 4000 pa tension mbesin daljet 10kV nga ora 12:00 deri 16:00

Vendet: Rrugët: Ali Hadri ,Bibaj   Fshat i Vjetër, Fshat i Vjetër, Gursel e Bajram Sylejmani, Ilir Konushevci, Magj. Ferizaj-Kaçanik, Rexhep Bislimi, Rexhep Bislimi (te ura) Zejnulla Zejna, Gërlicë, Greme,  Magj. Ferizaj-Kaçanik,    Nikadin Rakaj, Rakaj , Varosh, KFOR Bonstel, Gama, Elektro-Heta.

Fshatrat:Varoshi, Bibaj, Sojevë, Dardani dhe Zllatar, Fshati i Vjetër, Gërlicë, Komogllavë, Magj.Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Magj. Prishtinë-Ferizaj (1 konsumatorë) dhe Varosh, Poslishtë, Sazli, Muhader, Talinoc i Muhaxherëve, Talinoc i Jerlive (një pjesë), Mirosallë dhe Rahovicë.

Arsyeja: Vendosja e kabllove TM

Gjilan

Nga NS 35/10[kV] Lladovë do të ndërprehet:

Dalja 10kV J13 Pasjan (kodi: 61066013) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Fsh: Llashtic, Pasjan, Burinc, Muqi Baba

Arsyeja: Demontimi i Transformatorit TR2.

