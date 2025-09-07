KEDS-i tregon se ku do të ketë reduktime nesër
Ky është orari sipas rajoneve: Prishtinë Nga NS 110/35/10[kV] Palaj do të ndërprehet: Dalja 10[kV] Prelluzha (kodi: 18024003) nga ora 11:00 deri në ora 13:00…
Në disa qytete të vendit, nesër do të ketë reduktime të energjisë elektrike.
Kjo për shkak se KEDS-i do të kryejë punime në rrjet, për të përmirësuar infrastrukturën, shkruan IndeksOnline.
Ky është orari sipas rajoneve:
Prishtinë
Nga NS 110/35/10[kV] Palaj do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Prelluzha (kodi: 18024003) nga ora 11:00 deri në ora 13:00
Vendet: Fidanishte, Fidanishte Kastriot, Hashanët, Elektro monti, Palaj, Stanovci i Ulët, Prilluzha, Lumi i Madh, Gllavotin, Bivolak, Zhilivodë, Strovc dhe Bequk.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kontrollimi dhe testimi i stabilimentit Stanovc i Ulët 10 [kV].
2.
Nga NS 35/10[kV] Mazgiti do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Lumi i Madh – Prugovc (kodi: 15019008) nga ora 11:00 deri në ora 13:00
Vendet: Prugoc, Bakshi, Gjergjaj, Balshaj, Gracë Stanovi, Lumi i Madh dhe Gracë.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kontrollimi dhetTestimi i stabilimentit Stanovc i Ulët 10 [kV].
3.
Nga TS 35/10[kV] Drenasi do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Llapushnik (kodi: 16100028) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Berishë, Novosellë dhe Kleçkë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
4.
Nga TS 35/10[kV] Prishtina II do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Spitali (kodi: 10010001) nga ora 09:00 deri 10:00
Vendet: Enti Higjenik, Spitali Amerikan dhe Forenzika TMK-1.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri operimi me ndarës për të liruar nga TS daljen J04 Spitali.
5.
Nga TS 110/35/10[kV] Prishtina 1 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Kalabria 3 (kodi: 10000006) prej orës 09:00 deri 10:00.
Vendet: Lagjja Kalabria (një pjesë), Ministria e FSK-së, Narteli, Banesat e Exclusive, Banesat Konaku dhe rr.Rexhep Krasniqi.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri operimi me ndarës për te liruar nga TS daljen J04 Spitali.
6.
Në TS 35/10[kV] Fushë- Kosova
Nga dalja 10 [kV] Dalja Fushë-Kosova nr.4 do të ndërprehet nënstacioni:
NS 10/04[kV] Fushë-Kosova Prroni (kodi: 10012084025) nga ora 10:30 deri 15:00
Vendet: Rr. Vëllezërit Fazliu Nr.24
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, instalimi i kabllos ABC dhe bartja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër 0.4 kV në rrjetin e ri 0.4 kV.
Ferizaj
1.
Nga TS 35/10[kV] Ferizaj III do të ndërprehet:
LP 10[kV] Jezerci (kodi: 40042003) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Mitrovicë
NS 35/10 kV Shupkoci
Nga Dalja 10kV Shala në stabilimentin Bare do të ndërprehen nga ora 09:00 deri 15:00.
Këto NS 10/0.4kV:
1.NS 10/0.4[kV] Bare -Ramizi (Kodi:70000101025)
2.NS 10/0.4[kV] Bajgorë -Beqiri-Fejzullahu (Kodi:70000101026)
3.NS 10/0.4[kV] Bajgorë -Shkollë (Kodi:70000101027)
4.NS 10/0.4[kV] Bajgorë -Istrefi (Kodi:70000101028)
5.NS 10/0.4[kV] Bajgorë-Uka (Kodi:70000101029)
6.NS 10/0.4[kV] Bajgorë-Musa (Kodi:70000101030)
7.NS 10/0.4[kV] Kovaqicë (Kodi:70000101031)
8.NS 10/0.4[kV] Kaqanoll (Kodi:70000101032)
9.NS 10/0.4[kV] Kaqanoll (Kodi:70000101033)
10.NS 10/0.4[kV] TMK (Kodi:70000101034)
11.NS 10/0.4[kV] TSB Touristik (Kodi: 70000101064)
12.NS 10/0.4[kV] SOËI KOSOVO Central me Erë (Kodi:70000101056)
KA BRRE!
Vendet: Bare, Bajgorë, Kovaçicë, Kaçanoll, SOËI KOSOVO L.L.C. Central me Erë
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i shtyllave.
Gjakovë
Nga NS 35/10 [kV] Xërxa do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Xërxa (kodi: 82081003) nga ora 11:00 deri në ora 14:00
Vendet: Fshati Xërxë.
Arsyeja: Punime sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.