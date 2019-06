Keanu Reeves pranon se është një djalë i vetmuar: Nuk e kam askënd në jetën time

Shumica e njerëzve nuk i njohin hollësitë e jetës apo të personalitetit të Keanu Reeves, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Ai e ka pasur një fëmijëri jo të lehtë e pas kësaj më vonë jeta e përplasi edhe me disa vështirësi të tjera.

Kur Keanu ishte vetëm tre vjeç, babai i tij, i cili më parë ishte burgosur për shitjen e heroinës, e la djalin dhe e braktisi familjen e tij. Herën e fundit që Keanu e pa babanë e tij kur ishte 13 vjeç por sfidat e tij nuk kanë mbaruar me kaq, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Më vonë Reeves vuajti nga tragjedia kur partnerja e tij, Jennifer Syme, lindi një vajzë të vdekur në shtatzëninë e saj, tetë muaj në të. Vetëm pak javë më vonë, Syme vdiq në një aksident me makinë në moshën 29 vjeçare.

Gjatë betejës së motrës së tij më të re me kancerin, Reeves ishte mjaft bujar për të dhuruar dhurata për organizata të ndryshme bamirëse të kancerit dhe ai madje shkoi aq larg sa të krijonte themelin e tij në nder të Kim, por ai as nuk e lidhi me vete emrin e tij.

Gjatë një interviste të fundit ai foli për dashurinë dhe vetminë dhe tregoi se ndihet i tillë dhe se nuk e ka askënd afër.

“Do të thuash dashuri romantike? Ti e di, unë jam djali i vetmuar. Unë nuk kam asnjë në jetën time. Por nëse ndodh, do ta respektoj dhe do ta dua personin tjetër; me shpresë, do të ndodhë për mua”, iu përgjigj ai pyetjes kur u pyet se çfarë do të thotë dashuria për të.

Pas intervistës ai gjeti mbështetje të madhe nga fansat të cilët i shkruanin./Lajmi.net/