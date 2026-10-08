KE i bën një përmbledhje vizitës së von der Leyen në Ballkanin Perëndimor: Turneu shfaqi vrullin për zgjerim

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, vizitoi Ballkanin Perëndimor për të gjashtin vit radhazi javën e kaluar, ku ritheksoi mbështetjen e BE-së për rrugëtimin e partnerëve drejt anëtarësimit në BE. Megjithatë, von der Leyen kësaj radhe vizitoi katër nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Europian në një deklartë për këtë vizitë tha…

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08/10/2026 16:25

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, vizitoi Ballkanin Perëndimor për të gjashtin vit radhazi javën e kaluar, ku ritheksoi mbështetjen e BE-së për rrugëtimin e partnerëve drejt anëtarësimit në BE.

Megjithatë, von der Leyen kësaj radhe vizitoi katër nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Komisioni Europian në një deklartë për këtë vizitë tha se ajo ishte një mundësi për të theksuar se, ndërsa vendet kandidate po bëjnë përparim, edhe BE-ja duhet të jetë e gatshme t’i mirëpresë ato.

“Turneu i Presidentes Ursula von der Leyen në Ballkanin Perëndimor tregoi vrullin që po merr procesi i zgjerimit. Përparimi është real, reformat mbeten kyçe dhe BE-ja po i mbështet partnerët në çdo hap të rrugës”, tha faqja në X e Komisionit Europian për Zgjerimin.

Ndërkaq, për zgjerimin e BE’së me Ballkanin Perëndimor, presidentja von der Leyen tha se Unioni duhet të jetë gati.

“Ne duam të sigurohemi që Bashkimi Europian të jetë i gatshëm të zgjerohet dhe do të përcaktojmë mënyrën se si të mbrojmë më mirë atë që qëndron në zemër të Europës, që janë vlerat tona demokratike dhe sundimi i ligjit”.

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