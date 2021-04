Kate Middleton dhe Princi William sot festojnë dhjetë vjetorin e martesës

Kate Middleton dhe Princi William festojnë 10 vjetorin e martesës së tyre, transmeton lajmi.net.

Për 10 vjetorin e martesës së tyre ata kanë pozuar një set të ri fotografik të cilët janë shfaqur veshur në ngjyrë blu.

Çifti ndanë imazhe në faqen e tyre në Twitter të cilët u shfaqen tejet të lumtur krahë të njëri-tjetrit.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary

📸 Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021