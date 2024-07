Kastrati për “keqpërdorimet” e Qeverisë Kurti: Sveçla për limonadë, e Haxhiu për sfilat në Veri, derisa trupat e NATO-s janë katërfishuar

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ardian Kastrati i ka reaguar kryeministrit Albin Kurti, i cili ka thënë se vrima nga e cila rridhte buxheti i qeverisjes, tani po mbyllet përgjithmonë.

Kastrati ka thënë se kryeministri Kurti e ka nisur fushatën zgjedhore pasi sipas tij po banalizon të vazhdojë mashtrimin me ata që ai vetë i quajti “analfabetë funksionalë”.

“Po flet për “vrima” e pastaj e dërgon Sveçlën me pi limonadë ose Albulena Haxhiun për sfilatë në veri që mos me u merr trushpërlarët me vrimat e tij por me shtrirjen e sovranitetit (përmes katërfishimit të trupave të KFOR-it). Hajde flasim edhe ne me gjuhën e tij banale”, ka shkruar Kastrati.

Sipas tij gjuha standarde është kthyer në gjuhë banale nga ana e Kurtit.

Teksa ka folur për “vrima”, Kastrati ka renditur më poshtë disa emra të cilët sipas tij kanë “keqpërdorime” në Qeverinë Kurti.

Postimi i plotë:

Ky e ka nis fushatën zgjedhore sepse po banalizon për me vazhdu mashtrimin me ata që vet ky i ka quajtur ” analfabetët funksional”. Po flet për “vrima” e pastaj e dërgon Sveçlën me pi limonadë ose Albulena Haxhiun për sfilatë në Veri që mos me u merr trushpërlarët me VRIMAT e tij por me shtrirjen e sovranitetit (përmes katërfishimit të trupave të KFOR-it) Hajde flasim edhe ne me gjuhën e tij banale. Pra, me vrima: P.sh. -deputeti i tij Halil Thaçi posa ja hapi edhe një vrimë për rrjedhje me tokat në Shipitullë; -Vrima e madhe SANKSIONE 500 milionë; -Hajrullah Çeku vrimë për rrjedhje vetës; -Vrima në Rezervat shtetërore me rrjedhje milionëshe; -Super rrjedhjet me 240 milion euro nga vrimat me kontratat – njëburimore; -Milionat Martini; -Milionat në KEK; – Disa në hetime nga kabineti qeveritar për shkak që ju kanë rrjedh vrimat kogja shumë; Etj, Etj, Etj. Pra, nëse flasim për vrima, këtij po ja rrjedh në të gjitha anët si shoshë./Lajmi.net/

