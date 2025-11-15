Karton i KUQ – Sllovenia mbetet me një futbollist më pak në fushë

Sllovenia ka mbetur me një lojtar më pak në fushë. Në minutën e 54-të, Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Dion Gallapenit, transmeton lajmi.net. Rezultati momental është 0:1 në të mirë të Kosovës./lajmi.net/

Sport

15/11/2025 21:59

Sllovenia ka mbetur me një lojtar më pak në fushë.

Në minutën e 54-të, Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Dion Gallapenit, transmeton lajmi.net.

Rezultati momental është 0:1 në të mirë të Kosovës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Emocione të papara në Slloveni – festa e lojtarëve dhe tifozëve

November 15, 2025

HISTORIKE – Kosova siguron fazën e “Play-off” për kualifikime në Botëror...

November 15, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL – KOSOVA dyfishon epërsinë

November 15, 2025

Përfundon pjesa e parë – Kosova në epërsi, goli i Asllanit...

November 15, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOL – ASLLANIIIIIII

November 15, 2025

Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Slloveni-Kosovë

Lajme të fundit

Emocione të papara në Slloveni – festa e lojtarëve dhe tifozëve

Kurti pas fitores së Kosovës: Me ty, gjithmonë!

HISTORIKE – Kosova siguron fazën e “Play-off” për...

Atentat në Shkodër, qëllohet me armë drejt një veture në lëvizje