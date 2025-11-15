Karton i KUQ – Sllovenia mbetet me një futbollist më pak në fushë
Sllovenia ka mbetur me një lojtar më pak në fushë. Në minutën e 54-të, Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Dion Gallapenit, transmeton lajmi.net. Rezultati momental është 0:1 në të mirë të Kosovës./lajmi.net/
Sport
15/11/2025 21:59
