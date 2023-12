Karim Benzema bëhet lojtari i parë që shënon në katër Kupa Bote për klube

Ka nisur edicioni i ri i Kupës së Botës për klube dhe sulmuesi francez, Karim Benzema, u bë lojtari i parë që shënon në katër Kupa Bote për klube.

Edicioni i vitit 2023 u hap me ndeshjen Al-Itihad – Aukland Siti, takim i cili u fitua nga skuadra saudite në shifrat 3:0.

Benzema shënoi golin e tretë për Al-Itihad, ku më parë për sauditët kishin shënuar Romarinjos dhe N’Golo Kante.

Al-Itihad mundi skuadrën e zelandezë të Aukland Sito, që përfaqësonte Oqeaninë. Në raundin tjetër Al-Itihad do të ndeshet me Al Ahli të Egjiptit. Fituesi i këtij çifti do të përballet në gjysmëfinale të turneut me kampionët e Kupës Libertadores.

Manchester City, fituesi i Championsit, do të përballet në gjysmëfinalen tjetër me fituesin e duelit mes Leon të Meksikës dhe Urava Red Diamonds të Japonisë më 19 dhjetor

Benzema, 35 vjeç, po luan për herë të gashtë në Botërorin e klubeve, ku në pesë rastet e mëparshme është aktivizuar me Real Madridin.

Ai i ka fituar të gjitha finalet e luajtura me “Los Blancos” në vitet 2014, 2016, 2017, 2018 dhe 2022./Lajmi.net/