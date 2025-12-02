Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani shpallet “Mbrojtësi i Vitit 2025” në Serie A
Kapiteni i përfaqësueses së Kosovës dhe mur i fortë i mbrojtjes së Napolit, Amir Rrahmani, është shpallur “Mbrojtësi i Vitit 2025” në Serie A, pas një sezoni të jashtëzakonshëm.
Rrahmani gjithashtu është përfshirë në formacionin më të mirë të kampionatit, duke u vlerësuar për lidershipin, qetësinë dhe dominimin e tij në prapavijë, që e udhëhoqën Napolin drejt titullit kampion në Itali, raporton lajmi.net
Ky është një kurorëzim i merituar i një sezoni të jashtëzakonshëm, dhe shqiptarët ndjehen krenarë për performancën e tij të shkëlqyer në futbollin italian./Lajmi.net/