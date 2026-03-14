Kapet “në flagrancë” shtetasi serb duke tentuar të kalojë ilegalisht kufirin në Dheu i Bardh
Njësia policore e Policia e Kosovës ka ndaluar një rast të kalimit të paautorizuar të kufirit në Dheu i Bardh, më 13 mars 2026, rreth orës 14:25.
Sipas raportit të policisë, një mashkull shtetas i Serbia është kapur duke tentuar të kalojë në këmbë kufirin në mënyrë të paligjshme nga Republika e Kosovës drejt Serbisë, transmeton lajmi.net.
I dyshuari është intervistuar nga policia, dhe me vendim të prokurorit është dërguar në procedurë të shpejt pranë gjykatës.
Rasti mbetet nën hetime për të sqaruar të gjitha rrethanat e kalimit të paligjshëm të kufirit.
Raporti i plotë:
KALIM I PAAUTORIZUAR I KUFIRIT
PKK. Dheu i Bardh 13.03.2026-14:25. Policia gjatë patrullimit, kanë ndaluar të dyshuarin mashkull shtetas i Serbisë i cili kishte tentuar ta kalojë në këmbë ilegalisht kufirin Republika e Kosovës –Serbi. I njëjti është intervistuar dhe me vendim të prokurorit, është dërguar në procedurë të shpejt pranë gjykatës. Rasti nën hetime./lajmi.net/