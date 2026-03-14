Kapet “në flagrancë” shtetasi serb duke tentuar të kalojë ilegalisht kufirin në Dheu i Bardh

14/03/2026 10:00

Njësia policore e Policia e Kosovës ka ndaluar një rast të kalimit të paautorizuar të kufirit në Dheu i Bardh, më 13 mars 2026, rreth orës 14:25.

Sipas raportit të policisë, një mashkull shtetas i Serbia është kapur duke tentuar të kalojë në këmbë kufirin në mënyrë të paligjshme nga Republika e Kosovës drejt Serbisë, transmeton lajmi.net.

I dyshuari është intervistuar nga policia, dhe me vendim të prokurorit është dërguar në procedurë të shpejt pranë gjykatës.

Rasti mbetet nën hetime për të sqaruar të gjitha rrethanat e kalimit të paligjshëm të kufirit.

Raporti i plotë: 

KALIM I PAAUTORIZUAR I KUFIRIT

PKK.  Dheu i Bardh 13.03.2026-14:25.  Policia gjatë patrullimit, kanë ndaluar të dyshuarin mashkull shtetas i Serbisë i cili kishte tentuar ta kalojë në këmbë ilegalisht kufirin  Republika e Kosovës –Serbi. I njëjti është intervistuar dhe me vendim të prokurorit,  është dërguar në procedurë të shpejt pranë gjykatës.  Rasti nën hetime./lajmi.net/

