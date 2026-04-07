Kapen bimë kanabisi në shtëpinë e një të mituri në Kaçanik
Njësitë policore në Kaçanik gjatë bastisjes në shtëpinë e të dyshuarit mashkull, i mitur, i cili ishte arrestuar dhe dërguar në mbajtje në lidhje me rastin dhunë në familje dhe gjatë kontrollit në oborrin e tij kanë gjetur dhe sekuestruar një vazo me një bimë kanabisi në gjatë 7cm. Rasti është nën hetime./Lajmi.net/
