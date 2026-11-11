Kapen 43 armë automatike në Gjilan, arrestohet një shtetas gjerman – dyshohet për trafikim të armëve

Një shtetas gjerman është arrestuar nga Policia e Kosovës, nën dyshimin për përfshirje në krim të organizuar dhe trafikim të kundërligjshëm të armëve. Gjatë kontrollit të automjetit me të cilin po udhëtonte, janë zbuluar dhe sekuestruar 43 armë të gjata automatike. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të përbashkët të Policisë së Kosovës…

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11/11/2026 11:33

Një shtetas gjerman është arrestuar nga Policia e Kosovës, nën dyshimin për përfshirje në krim të organizuar dhe trafikim të kundërligjshëm të armëve.

Gjatë kontrollit të automjetit me të cilin po udhëtonte, janë zbuluar dhe sekuestruar 43 armë të gjata automatike.

Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale, të lëshuar të mërkurën, më 11 nëntor 2026, raporton lajmi.net.

Sipas komunikatës, arrestimi është realizuar me urdhër të Prokurorisë Speciale, nga hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda.

I dyshuari, i identifikuar me inicialet L.S., fillimisht është ndaluar në rajonin e Gjilanit.

Pas ndalimit, automjeti me të cilin po udhëtonte është dërguar për kontroll dhe skanim të mëtejshëm, ku janë zbuluar dhjetëra armë automatike.

“Si rezultat i hetimeve të përbashkëta, i dyshuari fillimisht është ndaluar në rajonin e Gjilanit, ku pas ndalimit, automjeti me të cilin po udhëtonte është dërguar për kontroll dhe skanim të mëtejshëm, ku janë zbuluar dhe sekuestruar 43 armë të gjata automatike”, thuhet në komunikatën e përbashkët.

Komunikatë e plotë:

Komunikatë e përbashkët nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale
Arrestohet një shtetas gjerman, sekuestrohen 43 armë të gjata automatike
Prishtinë, 11 nëntor 2026 – Me urdhër të Prokurorisë Speciale, hetuesit nga Policia e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, kanë arrestuar një shtetas të Gjermanisë, L.S., nën dyshimin për përfshirje në veprimtari kriminale që lidhen me krimin e organizuar dhe trafikimin e kundërligjshëm të armëve.
Si rezultat i hetimeve të përbashkëta, i dyshuari fillimisht është ndaluar në rajonin e Gjilanit, ku pas ndalimit, automjeti me të cilin po udhëtonte është dërguar për kontroll dhe skanim të mëtejshëm, ku janë zbuluar dhe sekuestruar 43 armë të gjata automatike.
Me urdhër të Prokurorisë Speciale, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë, nën dyshimin për kryerjen e verpave penale:
· “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” dhe
· “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”.
Prokuroria Speciale, në koordinim me Policinë e Kosovës, Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit, përfshirë verifikimin e origjinisë dhe destinacionit të armëve.
Policia e Kosovës dhe PSRK do ta informojë publikun lidhur me rastin, në përputhje me legjilsacionin në fuqi dhe duke mos cenuar integritetin e hetimit/Lajmi.net/

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