Kaosi në ndeshjen Marseille – Lyon, trajneri mysafir gjakoset pas goditjes me gurë në kokë

Ndeshja e Ligue 1 mes Marseilles dhe Lyonit prodhoi një sërë incidentesh me protagonistë dy tifozeritë.

Incidentet nisën qysh para ndeshjes, duke vazhduar edhe gjatë takimit, me ç’rast u ndërpre edhe përballja, përcjell lajmi.net.

Huliganët e Marseilles pas ndeshjes sulmuan edhe autobusin e futbollistëve të Lyonit.

Pas sulmit me gurë, u godit në kokë edhe trajneri i Lyonit, Fabio Grosso të cilit iu nevojit edhe trajtimi mjekësor.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.



Gjatë natës u publikuan një sërë videosh që tregojnë gjithë brutalitetin e tifozëve.

Kështu, u shfaqën edhe video që tregonin autobusin që vinte drejt Veledromit duke u sulmuar nga një numër i madh i tifozerisë vendase./Lajmi.net/

🚨🇫🇷 Lyon’s team coach was stoned whilst travelling to the away game vs Marseille.

Manager Fabio Grosso is injured and bleeding from his face. He is currently receiving treatment, reports @RMCsport. 🏥 pic.twitter.com/PYOU1y4Ms4

