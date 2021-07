Kanye West qau pasi këndoi këngë për Kim Kardashian

Gjatë një feste të lansimit për albumin e tij të ri, West performoi këngën e tij të re Welcome to my Life. Sipas një burimi në mbrëmje, ai u nda në lot pasi mbaroi së kënduari, raporton The Sun.

Ai thotë në këngën: “Thuaju atentatorëve që kam shpëtuar nga Calabasas”, transmeton lajmi.net.

Një burim në mbrëmje i tha The Sun më shumë rreth pistës dhe reagimit emocional të West. “Është një këngë shumë e thellë, e trishtuar për Kanye, me të cilin reflekton në martesën e tij me Kim.

“Ai flet për fëmijët dhe e përmend atë duke marrë gjithçka. Pasi ai luajti këtë këngë, ai pushoi për dy minuta, dhe qau. Ishte me të vërtetë e tmerrshme”./Lajmi.net/