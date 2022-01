Kanye West ndan një postim të çuditshëm në Instagram pasi u akuzua se goditi me grusht fansin në fytyrë

Reperi ndau në Instagram të enjten një postim të çuditshëm, pas një incidenti në të cilin ai u akuzua se goditi me grusht një fans jashtë një klubi në qendër të Los Angeles.

“Jeta ime asnjëherë nuk ka qenë e lehtë”, shkroi West, imazh i cili dukej si një interpretim artistik i një kafshe me fytyrë dhe trup me lëkurë të vendosur në një sfond të kuq, transmeton lajmi.net.

West e etiketoi në postim shokun e tij, artist muzikor “The Game”, 42 vjeç, i cili kishte vendosur imazhin si foton e tij kryesore të enjten në mbrëmje.

Incidenti që përfshin West ishte nën hetim nga policia në Los Angeles, pasi reperi u akuzua se shtyu dhe grushtoi një fans që kërkonte autograf rreth orës 3 të mëngjesit të së enjtes, pranë Soho West, një klub i modës në qendër të LA.

Dëshmitarët i thanë TMZ se West goditi fansin në kokë, qafë dhe ai ra në tokë.

West u pa në një klip në TMZ duke u grindur me një person, në një moment duke thënë: “E thatë të gjithë këtë apo jo? E thatë të gjithë këtë apo jo? Sepse kjo është ajo që ndodhi pikërisht … tani.”

Në klipin në faqe, West po i thoshte një gruaje të ‘largohej prej meje’, për të cilën gruaja – për të cilën një burim i tha TMZ se është kushërira e tij – u përgjigj: “Unë jam familja jote”.

Sipas TMZ, viktima e supozuar nuk kërkoi trajtim mjekësor në incident, por më vonë kërkoi kujdes në një institucion të kujdesit urgjent.

West kishte qenë në një studio regjistrimi në Hollywood përpara incidentit, raportoi media, gjithashtu ai kishte liruar zonën ku ndodhi incidenti përpara se policia të shfaqej, thanë autoritetet për “Los Angeles Times”.

Policia tha për median se ngjarja po hetohet për kundërvajtje, e cila parashikon një dënim maksimal prej gjashtë muajsh burg. Zyra e prokurorit të qytetit të Los Angeles do të shqyrtojë gjetjet e policisë në incident.

West mbetet në procedurat e divorcit me ish-gruan, Kim Kardashian, e cila muajin e kaluar i kërkoi gjykatës që ajo të shpallej ligjërisht beqare. Ylli i realitetit, 41 vjeç, është e lidhur me yllin e SNL, Pete Davidson, 28 vjeç, pas ndarjes së saj me West./Lajmi.net/