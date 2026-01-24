Kanosje, ryshfet, falsifikim rezultatesh – për çfarë po akuzohen 23 të arrestuarit në Prizren për të cilët kërkohet paraburgimi?

Gjykata Themelore e Prizrenit ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona, të dyshuar për përfshirje në manipulimin e rezultateve të zgjedhjeve. Sipas informacionit zyrtar, nga të gjithë të dyshuarit, 21 janë komisionerë zgjedhorë, të cilët dyshohet se kanë kryer falsifikimin e rezultateve të votimit, transmeton lajmi.net. Këta komisionerë, me autorizimet…

Lajme

24/01/2026 18:15

Gjykata Themelore e Prizrenit ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona, të dyshuar për përfshirje në manipulimin e rezultateve të zgjedhjeve.

Sipas informacionit zyrtar, nga të gjithë të dyshuarit, 21 janë komisionerë zgjedhorë, të cilët dyshohet se kanë kryer falsifikimin e rezultateve të votimit, transmeton lajmi.net.

Këta komisionerë, me autorizimet e marra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës (KQZ), ishin anëtarë të ekipeve të numërimit në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QKN). Ata dyshohen, veçanërisht, si kryesues të komisioneve, të cilët kanë manipuluar procesin zgjedhor.

Po ashtu, një komisionere tjetër është ngarkuar me dy vepra penale: falsifikimi i rezultateve të votimit dhe marrja e ryshfetit.

Një tjetër i dyshuar, në cilësinë e vëzhguesit, përballet me dy akuza: kanosje dhe dhënie e ryshfetit.

Deri tani, janë mbajtur dy seanca gjyqësore, ndërsa dy të tjera janë në zhvillim e sipër. Seancat e fundit pritet të përfundojnë sot, duke i dhënë fund këtij cikli gjyqësor.

Gjykata Themelore ka njoftuar se, brenda afateve ligjore, do të përpilojë vendimet përkatëse, pas shqyrtimit të kërkesave të Prokurorisë Themelore të Prizrenit.

Njoftimi i plotë: 

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar  kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23  persona, dhe atë si në vijim:

Total   21 të pandehur (Komisionerë) për veprën penale Falsifikimi i rezultateve të votimit

Sipas kërkesës së Prokurorisë, të pandehurit me autorizimet e marra nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës, ne cilësi te anëtarit të ekipit te numërimit në QKN, më saktësisht dyshohen se si kryesues të komisionit.

Për një (1) të pandehur (komisionere) për dy (2) vepra penale Falsifikimi i rezultateve të votimit dhe Marrja e ryshfetit

Për një (1)  të pandehur (në cilësinë e vëzhguesit) për dy (2) vepra penale – Kanosja dhe dhënia e ryshfetit.

Dy seanca gjyqësore kanë përfunduar, edhe dy seanca tjera janë në zhvillim e sipërm dhe sot do të përfundojnë të 4 -ër, seancat e caktuara.

Gjykata brenda afateve ligjore do të përpilon vendimet referuar kërkesave së Prokurorisë Themelore Prizren./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 24, 2026

Çështja e të pagjeturve, kërkohet t’i bëhet presion Beogradit për hapjen...

January 24, 2026

Eskalon protesta në Shqipëri, protestuesit e Sali Berishës hedhin molotovë në...

Lajme të fundit

Agim Ademi përmbyllë vizitat tek klubet kosovare që...

Çështja e të pagjeturve, kërkohet t’i bëhet presion...

Eskalon protesta në Shqipëri, protestuesit e Sali Berishës...

Paralajmërimet për erëra të forta në Prishtinë, drejtori...