Eventi ‘Champions of Fun’ mbahet me datat 29-20 Maj, ditën e shtunë do të mbahet në sheshin ‘Zahir Pajaziti’ duke filluar nga ora 17:00 deri në orën 20:00, ndërsa të Dielen do të jemi në parkun e Gërmisë, nga ora 11:00 deri në orën 14:00.

Argëtim përmes muzikës dhe vallëzimit, këndit të fotografisë me maskota dhe face painting, e shumë befasi të tjera për kampionët do të përcjellin eventin deri në fund.

Ejani dhe bëhuni pjesë e kampionëve!