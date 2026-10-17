Kamioni merr flakë pas vetaksidentit në autostradën ‘Ibrahim Rugova’
Një kamion është përfshirë nga zjarri në autostradën “Ibrahim Rugova”, afër daljes së Suharekës. Sipas pamjeve të publikuara, kamioni dyshohet se është vetaksidentuar dhe ka marrë flakë. Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar.
Lajme
17/10/2026 13:06
Një kamion është përfshirë nga zjarri në autostradën “Ibrahim Rugova”, afër daljes së Suharekës.
Sipas pamjeve të publikuara, kamioni dyshohet se është vetaksidentuar dhe ka marrë flakë.
Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar.