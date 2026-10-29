Kalon Ligji për Byronë e konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, pas shqyrtimit të dytë të tij. 66 deputetë votuan pro ligjit. Ligji synon krijimin e mekanizmave për verifikimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe procedurat për konfiskimin e saj, në përputhje me dispozitat ligjore.

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29/10/2026 14:18

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, pas shqyrtimit të dytë të tij.

66 deputetë votuan pro ligjit.

Ligji synon krijimin e mekanizmave për verifikimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe procedurat për konfiskimin e saj, në përputhje me dispozitat ligjore.

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