“Ka përbuzur ndjenjën time”, Xumi-Eglit: Më mirë më thuaj që jam i shëmtuar

Ai ka shprehur hapur pakënaqësinë për mënyrën se si është trajtuar ndjenja e tij.

Sidoqoftë, ai ka bërë të qartë se ftohja e marrëdhënies me Gjestin nuk ka lidhje me Eglin.

Pjesë nga debati:

Xumi: Ndjenjën time e hodhën poshtë, e përbuzën. Egli, e ka akuzuar… edhe nga shumë banorë të tjerë. Unë kam pasur mikpritje për të gjithë. Raporti me Gjestin s’ka lidhje me Eglin. Më mirë më thuaj “je i shëmtuar” (i drejtohet Eglit). Po kaq i shëmtuar nuk e dija që isha. Nesër do të bëhem dhe unë biond.