“Ka lënë shumë rrëmujë pas” – Asistenti i Fodas e zbulon pse nuk po ftohet Donis Avdijaj: Donim ta ftonim, por FFK i ka dhënë fund kësaj

Asistenti i trajnerit Franco Foda, Robert Ibertsberger, në një intervistë për “sportbusinessmagazin”, ka komentuar përsëri rreth sulmuesit Donis Avdijaj dhe mundësisë për rikthimin e tij te Kombëtarja e Kosovës. Ai bëri të ditur se Avdijaj është marrë parasysh nga stafi teknik si opsion, por Federata e Futbollit të Kosovës ka vendosur të mos e lejojë…

Sport

15/11/2025 16:56

Asistenti i trajnerit Franco Foda, Robert Ibertsberger, në një intervistë për “sportbusinessmagazin”, ka komentuar përsëri rreth sulmuesit Donis Avdijaj dhe mundësisë për rikthimin e tij te Kombëtarja e Kosovës.

Ai bëri të ditur se Avdijaj është marrë parasysh nga stafi teknik si opsion, por Federata e Futbollit të Kosovës ka vendosur të mos e lejojë një thirrje të re, për shkak të problemeve të së kaluarës. Ibertsberger theksoi se pikërisht mungesa e disiplinës ka qenë arsyeja kryesore që ka ndikuar në mbylljen e mundësive për lojtarin, transmeton lajmi.net.

Duke folur për situatën e tij, Ibertsberger u shpreh: “Kjo është një histori tjetër. Ai është i mirë dhe do të ishte një opsion në parim, por për fat të keq, ka lënë shumë rrëmujë pas. Ai ka luajtur gjashtë ndeshje për ekipin kombëtar, por gjatë kësaj periudhe i mungonte disiplina. Ai ia ka mbyllur derën vetes. Ne donim ta ftonim, por federata i ka dhënë fund kësaj”.

Futbollisti 29-vjeçar po vazhdon karrierën e tij në Austri, ku mbron ngjyrat e Wolfsberger AC./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Ndeshja me Kosovën – Informacion i rëndësishëm për tifozët slloven dhe...

November 15, 2025

Shaqiri do të jetë në tribunat e ‘Fadil Vokrrit’: Dua që...

November 15, 2025

Albian Hajdari: Kosova është një komb që mund të arrijë shumë në futboll

November 15, 2025

Kombëtarja e Kosovës synon tri pikë sonte ndaj Sllovenisë

November 14, 2025

Kroacia siguron Botërorin

November 14, 2025

Selektori i Sllovenisë thotë se Kosova ka kualitet, kërkon ndihmën e...

Lajme të fundit

KQZ mbyll numërimin e votave me postë: Gati...

“Keni tre muaj kohë” – ShBA i jep...

Shehu tallet me kundërshtarët: Kemi diferencë rreth 550...

Haziri: Mekanizmat shtetërorë ndikuan në procesin zgjedhor, u...