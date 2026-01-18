Juventusi përgatitë ofertë për Matetan

Sport

18/01/2026 09:14

Crystal Palace është në pritje të një propozimi zyrtar nga Juventusi për Jean-Philippe Matetën, pas diskutimeve inkurajuese të zhvilluara mes klubit italian dhe përfaqësuesve të sulmuesit.

Sipas Fabrizio Romano, Juventusi po përgatit një ofertë të strukturuar si huazim fillestar, me një klauzolë blerjeje të detyrueshme të përfshirë në marrëveshje.

Vendimi përfundimtar tani i takon Crystal Palace, të cilët pritet të japin përgjigjen e tyre sapo të qartësohet e ardhmja e menjëhershme e trajnerit Oliver Glasner në klub.

Mateta ka qenë një figurë kyçe për Palace dhe çdo lëvizje e mundshme do të varet nga planet sportive të klubit, si dhe nga drejtimi i ardhshëm menaxherial.

