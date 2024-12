Jurgen Uldedaj në ring më 20 dhjetor, do ta mbrojë titullin IBF International Jurgen Uldedaj është i gatshëm për spektaklin e radhës në ring. Më 20 dhjetor, boksieri shqiptar do të kërkojë mbrojtjen e titullit IBF International. Kundërshtari i tij do të jetë Edin Puhalo. Një fitore e mundshme do të ishte shumë e rëndësishme për Uldedajn. Kjo pasi 27-vjeçari do të pozicionohej në mesin e 15 boksierëve…