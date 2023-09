Julian Draxleri vazhdon karrierën te Al Ahli Julian Draxler është larguar nga Paris Saint-Germaini dhe do ta vazhdojë karrierën te Al Ahli SC në Doha. PSG-ja do të përfitojë nga transferimi i tij, 15 deri në 20 milionë euro. Mesfushori gjerman do të nënshkruajë kontratë dyvjeçare deri në vitin 2025. Ai me klubin parisien ka zhvilluar 198 paraqitje, teksa ka shënuar 26…