Johnson: Karantina në Angli do të zgjasë deri më 2 dhjetor

Karantina, e cila do të hyjë në fuqi në Angli nga nesër për shkak të epidemisë së virusit korona, do të përfundojë “automatikisht” më 2 dhjetor, deklaroi sot kryeministri britanik Boris Johnson.

“Këto masa të vjeshtës si pjesë e luftës kundër rritjes së numrit të rasteve me koronavirus përfundojnë automatikisht më 2 dhjetor,” tha Johnson në Dhomën e Përfaqësuesve, ku shumë anëtarë të Partisë Konservatore në pushtet nuk e shikojnë karantinën e dytë në mënyrë të favorshme.

Kryeministri britanik shprehu shpresën që pasi të hiqej karantina, vendi do të funksiononte përsëri me hapjen e kompanive dhe dyqaneve përpara Krishtlindjeve.

“Por kërkon që secili prej nesh të bëjë një përpjekje për të zvogëluar rritjen e sëmundjes koronare të zemrës. Unë nuk kam asnjë dyshim absolutisht se mund ta arrijmë atë,” tha Johnson.

Ndryshe nga karantina e mëparshme, shkollat, universitetet, vendet e ndërtimit dhe prodhimi do të vazhdojnë të funksionojnë.

Kafenetë dhe restorantet do të jenë në gjendje të ofrojnë vetëm ushqim dhe pije take-away, të gjitha dyqanet e një rëndësie dytësore do të mbyllen dhe njerëzit do të jenë në gjendje të lënë shtëpitë e tyre për një numër shumë të kufizuar arsyesh, përfshirë aktivitetin fizik.

Johnson ka shprehur më parë shpresën se një sërë masash rajonale do të jenë të mjaftueshme për të frenuar virusin, por shkencëtarët që këshillojnë qeverinë kanë parashikuar që kapaciteti aktual i spitaleve së shpejti do të mbushet plotësisht.

Numri i njerëzve të infektuar me virusin e koronës në Britaninë e Madhe ka tejkaluar një milion./kp