Joe Biden: Nëse bëhem president, do ta gjejmë ilaçin e kancerit

Biden duke folur në një tubim gjatë fushatës në Ottumwa, ku rrëfeu për humbjen e njerëzve të dashur.

“Shumë prej jush e kuptojnë se çfarë do të thotë humbja e njerëzve të dashur. Unë e kuptoj nëse humbni një burrë, një grua, një bir, një vajzë, një anëtar të familjes. Kjo është arsyeja pse unë kam punuar kaq shumë në karrierën time që ta siguroj këtë. Prandaj ju premtoj që nëse zgjidhem president, do të shihni gjërat e vetme më të rëndësishme që do të ndryshojnë Amerikën, ne do të gjejmë ilaqin për kancerin’’, ka thënë Biden, transmeton “Balkanweb”.

Kjo deklaratë kaq e ndjeshme nxiti duartrokitje të gjata nga audienca.

Biden qysh moti kishte nisur të punojë në këtë drejtim. Ai humbi djalin e tij më të madh, Beau Biden, nga kanceri i trurit, në vitin 2015.