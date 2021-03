Joan Laporta do të rikthejë edhe Carles Puyolin në klub

Carles Puyol është afër kthimit në Barcelonë, sipas TV3 të besueshëm, transmeton lajmi.net.

42 vjeçari nuk do të përfshihet në zonën sportive. Në vend të kësaj, ish-kapiteni do të jetë përgjegjës për projektet sociale të klubit.

“Puyol dhe gruaja e tij kanë shumë projekte në mendje dhe dëshirojnë t’i kryejnë ato me Barca. Nuk e di nëse ai do të drejtojë vetë fondacionin Barca, por ai do të merret me projekte brenda kornizës së fondacionit,” reporteri Oriol Domenech i ka thënë Onze.

“Puyol është i përfshirë në projekte bamirësie dhe Laporta i beson atij plotësisht,” shtoi ai.

Carles Puyol ishte pjesë e klubit midis 1995 dhe 2014, duke fituar 24 trofe me Blaugrana.

