Joakim Noah arrin marrëveshje me Clippers

Clippers janë një nga skuadrat kryesore në garën për titull, dhe ata tashmë po mendojnë edhe për pozitën e qendrës.

Joakim Noah raportohet nga Adrian Wojnarowski i ‘ESPN’ që të jetë lojtari që ka arritur marrëveshje me Clippers, transmeton lajmi.net.

The Clippers are signing free agent center Joakim Noah, league sources tell ESPN. Noah, a two-time All-Star, is expected to join the team next week.

