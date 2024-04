Jo, koha nuk është në anën e Rusisë

Josep Borrell, Përfaqësues i Lartë i Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë / Zëvendës President i Komisionit Evropian

Blog HR/VP – Autoritetet ruse pretendojnë rregullisht se ekonomia ruse nuk po vuan vërtet nga sanksionet perëndimore dhe se koha është në anën e Rusisë në luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës. Megjithatë, këto pretendime nuk qëndrojnë në shqyrtim. Sanksionet tona tashmë kanë dobësuar ndjeshëm ekonominë ruse dhe e ardhmja e vendit bëhet më e zymtë me çdo ditë që Rusia vazhdon luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës.

Duke pasur parasysh luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, Bashkimi Evropian deri më tani ka rënë dakord unanimisht për 13 paketa sanksionesh – përpjekja më e madhe e sanksioneve që ka ndërmarrë ndonjëherë. Këto sanksione ishin gjithashtu të koordinuara ngushtë me shumë partnerë me të njëjtin mendim. Megjithatë, gjatë muajve të fundit është dëgjuar gjerësisht se këto sanksione të paprecedentë mund të mos jenë efektive. Këto zëra u bënë veçanërisht të zhurmshëm pasi autoritetet ruse njoftuan një rritje të PBB-së prej 3.6% në 2023.

Kujdes me shifrat zyrtare në Rusinë e Putinit

Së pari, në një autokraci si Rusia, ku nuk ka liri informacioni dhe kontrolle dhe balancime, duhet të jesh gjithmonë shumë i kujdesshëm me shifrat zyrtare. Shifrat ekonomike janë po aq të dyshimta sa edhe rezultatet e zgjedhjeve të zgjedhjeve të fundit presidenciale. Së dyti, ishte apriori e pamundur që ekonomia ruse të shembet pas pushtimit të Ukrainës. Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi theksuar në mënyrë të përsëritur se sanksionet tona nuk do të kenë një efekt të menjëhershëm dhe se ato kanë për qëllim dobësimin e aftësisë së Rusisë për të mbështetur përpjekjet e saj të luftës në afat të mesëm. Dhe kjo është pikërisht ajo që ka filluar të ndodhë tani.

Rritja ekonomike që Rusia regjistroi në vitin 2023 ishte rezultati klasik i një politike të “kejnsianizmit të luftës” siç shihet tashmë në Gjermani në vitet 1930. Me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes me 70% në vitin 2024 krahasuar me vitin e kaluar, rreth 30% e buxhetit të Rusisë dhe 6% e PBB-së janë tashmë zyrtarisht të destinuara për mbrojtjen kombëtare, me fondet kryesore shtesë të shënuara si shpenzime sekrete. Shpenzimet ushtarake dhe të sigurisë janë kthyer në nivelet e kohës sovjetike.

Ekonomia ruse po ushqehet nga shpërthimi i shpenzimeve të mbrojtjes

Ekonomia ruse u rrit nga ky shpërthim në shpenzimet e mbrojtjes, duke përfshirë pagesa të mëdha për ushtarët dhe familjet e atyre që u vranë në aksion në Ukrainë, veçanërisht pakicave etnike në rajonet më të varfra. Kjo dinamikë reflektohet gjithashtu në pabarazitë ekonomike rajonale, me rajone me një industri të fortë ushtarake ose në kufi me Ukrainën që tregojnë performancë më të mirë ekonomike për shkak të aktiviteteve të lidhura me luftën.

Është relativisht e lehtë për një regjim autoritar si Rusia e Putinit të riorientojë ekonominë drejt prodhimit ushtarak, megjithëse me pasoja masive negative për sektorët e tjerë. Kalimi në një ekonomi lufte do të thotë në mënyrë të pashmangshme shumë më pak investime në arsim, shëndetësi, sigurime sociale, rrugë, infrastrukturë civile, sisteme energjetike etj. Ky riorganizim ka pasur tashmë një ndikim negativ në jetën e shumë qytetarëve të zakonshëm rusë, siç pamë, për shembull, me defektet e shumta në sistemet e ngrohjes kolektive në disa qytete ruse dimrin e kaluar. Nëse lufta vazhdon, gjërat vetëm do të përkeqësohen.

Sanksionet tona tashmë kanë një ndikim në portofolin e Rusisë. Të ardhurat e ekonomisë ruse nga eksportet e karburanteve fosile janë përgjysmuar që nga pranvera e 2022 për shkak të embargos evropiane ndaj qymyrit dhe naftës dhe kufirit të çmimit për eksportet e naftës të vendosur nga G7. Qëllimi ynë nuk ishte kurrë të pengonim Rusinë të eksportonte lëndë djegëse fosile, gjë që do të kishte shkaktuar një krizë të madhe në tregjet botërore të energjisë. Qëllimi ishte që të reduktoheshin ndjeshëm fitimet e Rusisë nga këto eksporte dhe ne ia arritëm këtij qëllimi. Shifrat e tregtisë e vërtetojnë këtë: Si një eksportues i madh i lëndëve djegëse fosile, Rusia tradicionalisht ka një suficit të madh të tregtisë së jashtme. Megjithatë, në dy vitet e fundit ky suficit është tkurrur pothuajse në zero.

Inflacioni është i lartë në Rusi

Në vitin 2022, ekonomia ruse përjetoi gjithashtu një rritje të mprehtë të inflacionit, kryesisht për shkak të sanksioneve perëndimore. Inflacioni u dobësua ndjeshëm në gjysmën e parë të 2023, vetëm për t’u rritur përsëri që nga mesi i vitit 2023. Aktualisht, normat vjetore të inflacionit në Rusi janë mbi 8%, krahasuar me 2.6% të Eurozonës. Kjo vlen veçanërisht për çmimet e ushqimeve. Për shembull, çmimet për vezët, një ushqim kryesor për shumë rusë, u rritën me 40% në vitin 2023. Shpenzimet për ushqim në shtëpinë e një familjeje mesatare ruse janë rritur në më shumë se 30% të totalit.

Rubla gjithashtu ka rënë në mënyrë të qëndrueshme që nga pranvera e 2022. Ky zhvlerësim i bën importet më të shtrenjta. Për të ndalur kolapsin e monedhës ruse dhe rigjallërimin e inflacionit, banka qendrore ruse është detyruar të rrisë ndjeshëm normat e saj afatshkurtra të interesit, të cilat tani janë 16% në vit, 3.5 herë më shumë se norma e Bankës Qendrore Evropiane. Shpenzimet masive të lidhura me luftën, kostot më të larta të importit dhe një treg i ngushtë i punës nënkuptojnë se inflacioni në Rusi do të mbetet i lartë, duke e detyruar bankën qendrore të mbajë normat e interesit të larta.

Në të njëjtën kohë, besimi i investitorëve në të ardhmen e ekonomisë ruse është aq i ulët sa qeveria ruse duhet të marrë hua me një normë interesi 10-vjeçare prej pothuajse 14% në vit, krahasuar me një mesatare prej 2.9% në zonën e euros. Rusia ka përjetuar tashmë një largim të konsiderueshëm kapitali, dhe madje edhe ato që Rusia i quan vende “miqësore” nuk janë të gatshme të vënë paratë e tyre për të ardhmen e Rusisë. Duke pasur parasysh normat e larta të interesit, investimet private në Rusi janë prekur rëndë dhe vetë shteti rus vështirë se mund të përballojë të marrë hua. Mungesa e vazhdueshme e investimeve do të dëmtojë më tej të ardhmen ekonomike të Rusisë.

Të frenojë evazionin e sanksioneve

Është një fakt i njohur që sanksionet tona janë anashkaluar pjesërisht, veçanërisht përmes eksportit të produkteve në vendet fqinje të Rusisë, të cilat më pas rieksportohen në Rusi. Si përgjigje, ne po punojmë vazhdimisht me partnerët tanë të G7 për të kufizuar një shmangie të tillë dhe për t’i mbajtur përgjegjës të gjithë aktorët në zinxhirin e furnizimit, veçanërisht bankat që kontribuojnë në transaksione të tilla. Këto përpjekje po bëhen gjithnjë e më efektive. Por pavarësisht evazionit të pjesshëm, është bërë shumë më e vështirë për Rusinë të marrë produktet që i nevojiten për të bërë luftë, veçanërisht produkte të teknologjisë së lartë. Rusia mund të blejë vetëm një pjesë të asaj që do t’i nevojitet, dhe me çmime dukshëm më të larta se përpara shkurtit 2022.

Këto vështirësi janë pasqyruar tashmë në statistikat zyrtare ruse. Në llogaritë kombëtare ruse, shpenzimet për investime janë rritur me më shumë se 20% që nga fillimi i luftës së agresionit kundër Ukrainës. Megjithatë, kjo nuk është një shenjë se ekonomia ruse po modernizohet me ritme të shpejta. Përkundrazi, vëllimi i investimeve faktike ka të ngjarë të jetë ulur ndjeshëm. Rritja e mprehtë e shpenzimeve për investime është kryesisht për shkak të rritjes së mprehtë të çmimeve për mallrat kapitale që Rusia ende mund të importojë.

Megjithëse regjimi autoritar rus është në gjendje të ridrejtojë masivisht prodhimin e ekonomisë së vendit drejt prodhimit të armëve dhe municioneve, varësia e tij nga vende të tilla si Irani ose Koreja e Veriut për të furnizuar mjaftueshëm drone, municion ose raketa për të mbështetur përpjekjet e tij luftarake reflekton gjithashtu një industri të vazhdueshme. dobësi, e përkeqësuar nga sanksionet perëndimore. Prodhimi i makinave në Rusi ka rënë në gjysmën e niveleve të paraluftës. Industria hapësinore, dikur krenaria e vendit, është në telashe të thella. Transporti ajror është bërë mjaft i rrezikshëm për shkak të mungesës së mirëmbajtjes, përditësimeve të softuerit dhe pjesëve rezervë.

Një krizë e madhe e tregut të punës në Rusi

Në një vend që po plaket me shpejtësi, ku popullsia tashmë është zvogëluar që nga viti 2000, eksodi i qindra mijëra të rinjve të aftë pas shkurtit 2022, përveç qindra mijëra njerëzve të mobilizuar, të vdekur ose të paaftë për jetë si rezultat i Rusisë. lufta, ka shkaktuar një krizë të thellë të tregut të punës në Rusi. Në përpjekje për të zbutur këtë krizë, qeveria ruse kishte hapur portat për emigracionin nga Azia Qendrore. Megjithatë, pas sulmit tragjik terrorist në Bashkinë e Krokusit, për të cilin Daesh mori përgjegjësinë, shumë nga këta emigrantë po kthehen në atdheun e tyre, duke thelluar krizën e punës në Rusi.

Për shkak të luftës kundër Ukrainës, ekonomia ruse është më e përqendruar se kurrë në tregtimin e materialeve bazë, shpesh me çmim të reduktuar, për mallra të teknologjisë së mesme dhe të lartë. Kina po përdor këtë periudhë të dobët për të blerë naftë të lirë nga Rusia dhe për të eksportuar më shumë mallra në Rusi, e cila po bëhet gjithnjë e më e varur nga fqinji i saj i madh. Aktualisht, rreth 50% e importeve ruse vijnë nga Kina.

Ekonomia e Rusisë është dobësuar ndjeshëm nga sanksionet tona

Shkurtimisht, supozimi se ekonomia ruse do t’i rezistonte sanksioneve perëndimore dhe se koha favorizon Rusinë në luftën e saj të agresionit, nuk qëndron në shqyrtim. Nëse bëjmë atë që është e nevojshme për të vazhduar të mbështesim Ukrainën ekonomikisht dhe ushtarakisht, veçanërisht me municion, ajo mund të mbizotërojë. Rusia, edhe pse tre herë më e populluar, në realitet tashmë është dobësuar ndjeshëm nga sanksionet tona. Me kalimin e kohës, ato do të bëhen gjithnjë e më të dukshme pasi kapitali njerëzor zvogëlohet, shkalla dhe cilësia e investimeve përkeqësohen dhe Rusia është e privuar nga teknologjitë e avancuara që i nevojiten për të ardhmen e saj./eeas.europa.eu