Jetmiri pas daljes nga Big Brother kërcënon produksionin: Do të tregoj çka më kanë parë sytë Jetmir Sala, banori i njohur i shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ka vendosur të ndërpresë aventurën e tij, duke dalë nga shtëpia me vendim personal. Sipas tij, marrëdhëniet e tij me banorët e tjerë, ishte një nga arsyet kryesore të vendimit për të lënë spektaklin. Pas largimit të tij, Jetmiri nuk ka humbur kohë…