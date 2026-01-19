Jep dorëheqje presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev
Bota
Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, do të japë dorëheqje, tha ai në një fjalim të hënën, duke nxitur spekulime të përhapura se do të formojë partinë e tij politike për të kandiduar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pasi qeveria e mëparshme dha dorëheqjen muajin e kaluar.
Radev, i cili supozohej të mbante postin kryesisht ceremonial deri në janar 2027, tha se do të paraqesë dorëheqjen e tij në Gjykatën Kushtetuese të martën.
Nëse miratohet, ai do të zëvendësohet nga zëvendëspresidentja Iliana Iotova deri në zgjedhjet presidenciale në nëntor, transmeton Telegrafi.
Radev, i cili ka shprehur skepticizëm në lidhje me lëvizjen e fundit të Bullgarisë për t’u bashkuar me euron dhe pikëpamjet miqësore me Kremlinin në lidhje me luftën në Ukrainë, u zgjodh president në vitin 2016 dhe përsëri në vitin 2021.
Por ambiciet e tij politike janë zgjeruar dhe ai ka kohë që ka përmendur mundësinë e formimit të partisë së tij.
Lëvizja e tij për t’u tërhequr, e pritur gjerësisht në vendin ballkanik, vjen mes një krize politike që e sheh Bullgarinë të shkojë drejt zgjedhjeve të teta parlamentare në katër vjet.
Një parlament i fragmentuar ka bërë që një sërë fituesish të zgjedhjeve të mos kenë arritur të fitojnë shumicën ose të krijojnë koalicione të qëndrueshme.
Koalicioni i fundit zgjati gati një vit derisa protestat kundër një buxheti të ri dhe korrupsioni i përhapur, e detyruan atë të jepte dorëheqjen në dhjetor. Zgjedhjet priten në muajt në vijim.
Ndërkohë, Radev, një ish-komandant i forcave ajrore, është detyruar vazhdimisht të emërojë qeveri të përkohshme, duke rritur profilin dhe ambiciet e tij politike, thanë analistët dhe diplomatët perëndimorë.