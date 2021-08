Jennifer Lopez, Rihanna dhe Lupita Nyong’o mes zgjedhjeve të hershme për listën e Met Gala

Page Six ka mësuar se Jennifer Lopez po planifikon të marrë pjesë – që do të thotë se pyetja më e madhe për javët e ardhshme do të jetë nëse ajo dhe flaka e ndezur Ben Affleck do të bëjnë paraqitjen e tyre të parë në tapetin e kuq së bashku në stilin e modës në shtator.

Lopez është i rregullt në gala -n magjepsëse të Vogue. Ajo mori pjesë për herë të parë në 2004, kur u vesh nga Dolce dhe Gabbana. Që atëherë ajo rrallë e ka anashkaluar festën, duke marrë pjesë në 2006-2008, 2010, 2011, 2013, 2015 dhe 2017-2019, transmeton lajmi.net.

Ngjarja, e njohur edhe si “Oscarët e Modës”, normalisht mbahet në maj, por u shty prapa këtë vit me shpresën se gjërat do të bëhen më “normale”. Ndërsa thuhet se do të jetë një çështje më e vogël dhe më intime këtë vit për shkak të Covid-19, një listë e shkëlqyer e mysafirëve ka filluar të mblidhet.

Ne dëgjojmë se ata që bëjnë listën përfshijnë Rihanna, pamja e së cilës nga gala të kaluara si një fustan i verdhë nga Guo Pei janë bërë ikonë, dhe aktoren Lupita Nyong’o, e cila është shfaqur në kopertina të shumta të Vogue.

Burimi na thotë se modelja Emily Ratajkowski (e cila njoftoi shtatzëninë e saj me një kopertinë dixhitale të Vogue) dhe këngëtarja e hitit “Havana” Camila Cabello kanë hyrë gjithashtu në listën e lakmuar.

Gala e këtij viti do të marrë masa paraprake sigurie. Një zëdhënës i Met i tha The Daily Beast të martën, “Aktualisht, të gjithë pjesëmarrësit në Met Gala më 13 shtator duhet të japin prova të vaksinimit të plotë dhe gjithashtu do të pritet të mbajnë maska ​​në ambiente të mbyllura përveç kur hanë ose pinë. Ne do t’i përditësojmë këto udhëzime sipas nevojës. ”

Na thuhet se ngjarja vetëm për ftesa-me bileta solo që thuhet se kushtojnë 30,000 dollarë dhe tavolina për 275,000 dollarë-tashmë është shitur.

Ne gjithashtu dhamë lajmin ekskluziv që Timothée Chalamet do të bashkë-priste, ndërsa muzikanti Billie Eilish dhe ylli i tenisit Naomi Osaka gjithashtu do të bashkohen si bashkë-kryesues./Lajmi.net/