Jennifer Aniston thotë se po planifikon të pushojë nga angazhimet në aktrim për t’iu përkushtuar udhëtimeve

Jennifer Aniston zbuloi se ajo planifikon të marrë pushim nga puna dy javët e fundit të qershorit dhe të gjithë korrikun për të udhëtuar.

“Në biznesin tonë, ju duhet të kërkoni kohën e lirë ose ta caktoni atë, sepse gjithmonë ka diçka që do të shfaqet. Kështu që unë mendoj se pas javës tjetër do të pushoj qershorin dhe korrikun”, tha ajo për revistën People.

“Nuk e kam bërë kurrë këtë, por me të vërtetë mendoj se do ta bëj. Unë do të udhëtoj sepse nuk kam bërë që nga pandemia”, shtoi Jennifer, shkruan DailyMail.

“Jam bërë shumë e izoluar. Por është koha për ta kapërcyer këtë, është shumë e lehtë të biesh në agorafobi pas kësaj pandemie. Dhe unë refuzoj që kjo të ndodhë”, shtoi ajo.

Jennifer, 54 vjeçe, gjithashtu ngacmoi sezonin e ardhshëm të “The Morning Show” për revistën.

Sezoni i tretë i “The Morning Show” do të shfaqet premierë në vjeshtën e vitit 2023.

Jennifer së fundmi foli për rutinën e saj të fitnesit dhe përfshirjen e saj me “Pvolve”, me të cilët ajo po bashkëpunon.

“Pvolve” është një program ushtrimesh që çifton pajisjet e bazuara në rezistencë me lëvizjen për të ndihmuar në skalitjen dhe forcimin e trupit.

Partneriteti i Jennifer me “Pvolve” u njoftua në fillim të kësaj jave.

Siç transmeton Telegrafi, në njoftimin për shtyp, kompania e fitnesit zbuloi se ajo filloi të stërvitet me ta në vitin 2021 pasi u shërua nga një dëmtim i shpinës.